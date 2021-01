Nederland gaat ziekenhuispersoneel als eerste inenten en wil start vaccinatiecampagne vervroegen

Dertiger doodgesto­ken in Ardèche, vrouw in hechtenis genomen

1 januari Een man van in de dertig is in de nacht van donderdag op vrijdag in de Franse stad Aubenas (Ardèche) gestorven nadat hij was neergestoken. Een vrouw zit in hechtenis, want zij wordt ervan verdacht hem om het leven te hebben gebracht, zo vernam AFP uit verschillende bronnen.