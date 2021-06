Nederland gaat jongeren vanaf 12 vaccineren, nog geen beslissing in België

Onweer veroor­zaakt ook in Duitsland waterover­last

8:54 Zwaar onweer en hevige regenval hebben de afgelopen nacht ook in Duitsland tot heel wat schade en chaos geleid. Vooral in het zuiden en het westen van het land liepen kelders en straten onder. Woensdagochtend is het op de meeste plaatsen opnieuw droog, maar de Duitse Weerdienst (DWD) waarschuwt voor nieuw onweer in het oosten en noordoosten van het land in de loop van de dag.