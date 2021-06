Nederland gaat jongeren vanaf 12 jaar vaccineren, nog geen beslissing in België

Maar liefst 90 procent moet zich laten vaccineren om de Deltavari­ant in te dijken: “Het wordt een race tegen de klok”

8:36 Eind juli zal de Deltavariant wellicht bijna alle andere coronavarianten van tafel geveegd hebben in ons land. Delta is zó besmettelijk dat er dan een vaccinatiegraad van 90% of meer nodig zal zijn om groepsimmuniteit te bereiken. Hoe gevaarlijk is de Deltavariant voor de 300.000 risicopatiënten en 65-plussers die pas in augustus hun tweede prik zouden krijgen? “We moeten zo snel mogelijk vaccineren om de race te winnen”, zegt biostatisticus Geert Molenberghs.