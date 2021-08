Nederland en Duitsland stoppen voorlopig met gedwongen uitzetting Afghanen, Mahdi: "Beslissing ligt bij Commissariaat-generaal voor Vluchtelingen"

Als het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) morgen beslist dat de situatie in heel Afghanistan te onveilig is, of dat beslissingen opgeschort moeten worden, dan zullen we dat volgen. Dat zegt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) op Twitter, nadat bekendraakte dat Nederland en Duitsland voorlopig geen uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers gedwongen gaan uitzetten naar Afghanistan.

Het rommelt al enkele dagen over de brief die Mahdi, samen met vijf andere ministers van Migratie, stuurde naar de Europese Commissie. In die brief pleiten ze voor het behoud van de optie tot gedwongen terugkeer. Niet alleen België, maar ook de Nederlandse, Duitse, Deense, Griekse en Oostenrijkse bevoegde autoriteiten zetten hun handtekening onder het document.

Nederland en Duitsland beslisten woensdag echter dat ze het komende halfjaar geen uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers gedwongen uitzetten naar Afghanistan. “Als gevolg van de huidige ontwikkelingen met betrekking tot de veiligheidssituatie heeft de minister van Binnenlandse Zaken besloten de uitzettingen naar Afghanistan voorlopig op te schorten”, verklaarde een woordvoerder van het ministerie het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken woensdag aan het Duitse persagentschap dpa. Ook de Nederlandse staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, Ankie Broekers-Knol, noemt de situatie in het Centraal-Aziatische land door de opmars van de taliban te zeer verslechterd voor uitzettingen.

Quote Ik vertrouw liever de onafhanke­lij­ke dienst CGVS, dan dat beslissin­gen in een nieuwe regering met partij X of Y aan de macht bepalen wie internatio­na­le bescher­ming hoort te krijgen. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V)

Die beslissing komt in België toe aan het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS), zegt staatssecretaris Sammy Mahdi. "Het verschil tussen België en Nederland is dat de beslissing CGVS over internationale bescherming in alle onafhankelijkheid gebeurt. In Nederland valt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) onder politiek bestuur", reageert de staatssecretaris op Twitter.

"Ik vertrouw liever de onafhankelijke dienst CGVS, dan dat beslissingen in een nieuwe regering met partij X of Y aan de macht bepalen wie internationale bescherming hoort te krijgen", voegt Mahdi eraan toe. "Wat niet betekent dat we op basis van dagelijkse opvolging door CGVS morgen niet anders kunnen beslissen. Indien CGVS morgen beslist dat de situatie in heel Afghanistan te onveilig is, of dat beslissingen opgeschort moeten worden, dan zullen we dat volgen. Altijd.”

6 maanden extra wachttijd

Mahdi wijst er ook op dat vorig jaar slechts 5 Afghanen gedwongen zijn teruggestuurd en velen een erkenning kregen. De Nederlandse beslissing betekent ook dat velen die normaal erkend zouden worden, nu 6 maanden extra moeten wachten, aldus Mahdi. "Wat 'wijs' klinkt, heeft soms grote implicaties."

"Afghanen staan al jaren helemaal bovenaan in asielcijfers. We bieden vandaag al vaak bescherming aan mensen in nood, zeker ook uit Afghanistan. Dat zal ook zo blijven. Gelukkig maar", aldus nog de staatssecretaris.

Sinds het begin van de terugtrekking van de internationale troepen uit Afghanistan begin mei, boekten de taliban een enorme terreinwinst. De opstandelingen hebben de afgelopen dagen de controle veroverd over negen van de 34 provinciehoofdsteden. De gevechten hebben burgerslachtoffers gemaakt en geleid tot een toenemende stroom vluchtelingen.

