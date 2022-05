Nederland en Denemarken weigeren Russisch gas te betalen in roebels: voor Nederland gaat kraan morgen dicht, Denemarken kan snel volgen

Verkiezin­gen in Colombia worden onvoorspel­baar­ste in jaren: voor het eerst linkse president aan de macht?

De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia, zondag, kondigt zich aan als de onvoorspelbaarste in jaren. In de peilingen ligt de linkse senator en voormalige burgemeester van Bogota Gustavo Petro op kop, wat doet vermoeden dat links het voor het eerst voor het zeggen krijgt in het land dat in het verleden altijd door conservatieven geleid werd. Er wordt echter verwacht dat een tweede ronde nodig zal zijn om te bepalen wie huidig president Iván Duque opvolgt.

29 mei