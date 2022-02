Nederland en Colombia werken nauwer samen tegen drugs

Nieuwe Portugese regering laat op zich wachten na ongeldig­ver­kla­ring van 157.000 stemmen

In Portugal heeft het Grondwettelijk Hof in het kader van de vervroegde parlementsverkiezingen van 30 januari ongeveer 157.000 stemmen ongeldig verklaard, waardoor Portugezen die in Europa verblijven en vandaar hun stem uitbrachten opnieuw naar het stemhokje moeten. De beslissing van het hof zorgt ervoor dat de nieuwe socialistische regering later dan voorzien kan aantreden, zo heeft premier Antonio Costa gemeld.

13:50