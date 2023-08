Nederland draagt Hoekstra voor als opvolger Timmermans bij Europese Commissie

Opnieuw tiener doodgescho­ten in zelfde wijk in Nîmes waar 10-jarige jongen om het leven kwam

In de stad Nîmes, in het zuiden van Frankrijk, is in de nacht van woensdag op donderdag opnieuw een tiener doodgeschoten. Dat meldt de Franse nieuwszender BFM TV op basis van politiebronnen. Het slachtoffer, een 18-jarige jongen, werd om het leven gebracht in de wijk Pissevin, waar maandag al een kind van 10 jaar omkwam bij een vuurgevecht.