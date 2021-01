Nederland debatteert over taakstrafverbod bij geweld tegen hulpverleners en journalisten

LIVE. Beke: "Niet 100 procent zeker dat brede vaccinatie begin maart kan starten" - Vandenbrou­c­ke: "Kinderen spelen grotere rol bij besmettin­gen dan we dachten”

17:47 Er is geen honderd procent zekerheid dat de brede vaccinatiecampagne begin maart kan starten. Dat liet Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke verstaan. Er is volgens hem onvoldoende zekerheid over de effectieve levering van vaccins. In Oostende zijn intussen elf nieuwe besmettingen met de Zuid-Afrikaanse variant vastgesteld. Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in onze liveblog.