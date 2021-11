Nederland besteedt miljard euro aan bouw van 75.000 woningen

De helft van het miljard gaat naar gebieden waarvoor al plannen zijn om grootschalig te bouwen, vooral in de Randstad en rond de grote steden, maar ook in Breda, Den Bosch, Tilburg, Nijmegen, Groningen en Zwolle. Met 250 miljoen euro kunnen 40.000 extra woningen door het hele land verrijzen. Nog eens 250 miljoen moet helpen knelpunten op te lossen.

Het miljard wordt niet in één jaar gespendeerd maar in een periode van hooguit tien jaar. Het geld wordt niet per se rechtstreeks in de bouw gestoken, maar ook in projecten waarmee de bouw van huizen wordt versneld, bijvoorbeeld door bouwgrond vrij te maken of de infrastructuur te verbeteren.