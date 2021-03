Nederland belooft tegen juli vaccin voor iedereen die wil, zolang leveringen doorgaan

Vietnamees meisje (2) valt van 12 hoog, passerende ‘superheld’ kan haar net opvangen

2 maart Het is weinigen gegeven, maar sommigen bereiken in het échte leven wel degelijk de status van ‘superheld’. De 31-jarige Vietnamese leverancier, Nguyen Ngoc Manh, viel die eer zondag nog te beurt. Hij ving een meisje van amper twee jaar op, toen ze van de twaalfde verdieping van een appartementsgebouw in Hanoi naar beneden tuimelde.