Nazi-adelaar wordt toch geen vredesduif: na twee dagen wordt zwaar afgeschoten plan weer afgevoerd

Het bijna 2 meter lange beeld van 350 kilo zwaar toont een adelaar met de vleugels gespreid en met een hakenkruis in de klauwen. Het imposante nazi-symbool stond op de achtersteven van de Admiral Graf Spee (kortweg Graf Spee), indertijd een van de grootste en modernste oorlogsschepen van het Derde Rijk. In de eerste maanden van de oorlog vernietigde de Graf Spee meerdere geallieerde koopvaarders.

Slag bij Rio de la Plata

In december 1939 vocht het schip mee in de slag bij Rio de la Plata tegen Britse schepen. Het was een van de eerste echte zeeslagen van de Tweede Wereldoorlog.

Beeld uit december 1939. De Admiral Graf Spee in de haven van Montevideo, Uruguay.

Bij die slag werd het nazischip door drie Britse kruisers onder vuur genomen. De Graf Spee liep zoveel averij op dat het schip gerepareerd moest worden. Daarom loodste kapitein Hans Langsdorff het schip naar de haven van Montevideo, hoofdstad van het neutrale Uruguay. Daar kreeg het schip enkele dagen de tijd om reparaties uit te voeren.

Geen uitweg

Terwijl Britse diplomaten de lokale autoriteiten probeerden te overtuigen de Graf Spee zo snel mogelijk de haven uit te laten zetten, namen de Britse kruisers posities in voor de kust van Montevideo. Omsingeld door de Britten, zag kapitein Langsdorff op 17 december geen andere uitweg dan de oorlogsbodem zelf tot zinken te brengen om te voorkomen dat het high-tech schip in handen van de Britten zou vallen.

Beeld van 17 december 1939. Het Duitse schip in vlammen en zinkend buiten de haven van Montevideo.

2006

Decennia lang lag de Graf Spee net buiten de drukbevaren haven van Montevideo, tot ergernis van het havenbedrijf. Private investeerders begonnen in 2004 met steun van de overheid aan de berging van het schip. Daarbij kwam in 2006 ook de omstreden adelaar, het achterstevenbeeld van de Graf Spee, weer boven water.

En sindsdien, al 17 jaar lang, breekt de regering van Uruguay zich er het hoofd over: wat moeten we er toch mee?

Beeld van 13 februari 2006.

Korte tijd werd de adelaar met de swastika tentoongesteld in de Uruguayaanse hoofdstad. Maar na protesten van de Duitse regering en de Joodse gemeenschap in Uruguay, werd het beeld opgeborgen in een kist. Dat was dan weer zeer tegen de zin van de private investeerders, die het beeld wilden verkopen.

Een rechtbank besliste dat de adelaar geveild moest worden, maar uiteindelijk ging dat toch niet door over zorgen dat rechts-extremisten het beeld misschien zouden kopen. Verschillende musea en ook Duitsland stelden voor de adelaar in een museum te plaatsen. Na jarenlang juridisch getouwtrek bepaalde een rechter enkele maanden geleden dat de Uruguayaanse overheid de rechtmatige eigenaar van de adelaar is, en dus mag beslissen over het lot ervan.

Het idee van de vredesduif

Vrijdag kondigde de Uruguayaanse president Luis Lacalle Pou plots aan dat het beeld zou omgesmolten worden, meer bepaald tot vredesduif. Later zou een mooi plekje gezocht worden voor het beeld.

De Uruguayaanse kunstenaar Pablo Atchugarry was uitgekozen om de adelaar om te vormen. “Het idee is om een ​​symbool van haat, oorlog en wreedheid om te vormen tot een symbool van vrede. Ik voel me zeer vereerd en voel veel verantwoordelijkheid om deze taak uit te voeren”, zei de kunstenaar. De president sprak van “een signaal van ons land”. “Wij zijn een samenleving van vrede en eenheid en brengen dat ook in de praktijk.”

Maar dat plan gaat dus twee dagen na de aankondiging alweer in de vuilbak, na kritiek uit tal van hoeken. Oud-parlementslid Aníbal Gloodtdofsky sprak bijvoorbeeld van een “banaal plan” van de president. “Alsof je van Auschwitz een nudistenkamp maakt”. “De nazi-adelaar is de erfenis van de menselijke tragedie. Er is geen middenweg: het wordt of bewaard voor toekomstige generaties of vernietigd”, zei hij.

“Het transformeren tot een vogel transformeert de mensheid niet, het vermomt haar”, klonk het bij schrijver Claudio Invernizzi. “En het uitwissen van de symboliek van verschrikking moedigt verschrikking aan. Wat een adelaar was, moet een adelaar blijven.”

In een depot

“Een overgrote meerderheid gaat niet akkoord met dit plan”, besluit president Luis Lacalle Pou na een weekend vol kritiek. “Als we graag vrede willen, dan hebben we eenheid nodig. En het is duidelijk dat dit project daar niet bij helpt.” Wat er dan wel moet gebeuren met het beeld? Dat is opnieuw een vraagteken. Voorlopig blijft het omstreden gevaarte ergens in een depot staan.

