Nazaten wereldberoemde componist Verdi maken al 20 jaar ruzie over zijn villa op Italiaanse platteland en willen ze nu verkopen

Giuseppe Verdi is een van de meest bekende componisten ter wereld. Vijftig jaar lang woonde hij in een villa in het Italiaanse dorpje Sant’Agata bij Busseto in de provincie Piacenza. Vier nazaten ruziën al twintig jaar over wat te doen met het gebouw. Waarschijnlijk zal het nu geveild worden.

La Traviata, Aida, Rigoletto en Otello zijn vier beroemde opera’s van de 26 die Verdi componeerde in zijn leven. Giuseppe Verdi werd geboren in 1813 in Le Roncole bij Parma. In 1824 verhuisde hij naar Busseto, nog geen zes kilometer noordelijker. Vanaf zijn achttiende zou hij afwisselend in Busseto en Milaan wonen.

In 1848 liet hij op een stuk grond in Sant’Agata vlak bij Busseto een villa bouwen. De grond had hij vier jaar eerder verworven. Eerst woonden zijn ouders nog in het huis, tot Verdi er in 1851 zelf met zijn tweede vrouw, de sopraan Giuseppina Strepponi, introk. Hij zou er vijftig jaar blijven wonen, tot aan zijn dood in 1901. Verdi werd 87.

De villa is sinds 2010 deels ingericht als museum en wordt ook deels bewoond door vier broers en zussen van de familie Carrara-Verdi. Dat zijn afstammelingen van Maria Filomena Verdi, een jongere nicht van Giuseppe Verdi, die door de componist en zijn vrouw Strepponi werd opgevoed als hun eigen dochter. De voorbije twintig jaar maakten de vier leden van de familie Carrara-Verdi ruzie over de toekomst van de Villa Verdi. Geen van de vier heeft voldoende middelen om de anderen uit te kopen en daarom willen ze het gebouw nu verkopen, samen met de inboedel die onder meer besaat uit werken, boeken, schilderijen, meubels, het sterfbed en nog andere bezittingen van Verdi. Waarschijnlijk zal het eigendom geveild worden. De Italiaanse staat heeft daarbij het voorkeurrecht en heeft dus voorrang op andere gegadigden om het gebouw te kopen.

Volledig scherm Angiolo Carrara-Verdi samen met zijn vader Alberto in 2010 voor de Villa Verdi in Sant'Agata bij Busseto. © Gamma-Rapho via Getty Images

Angiolo Carrara-Verdi die de Villa Verdi tot nu toe runde, drukte in de lokale krant Libertà zijn spijt uit over de verkoop. “Het was slechts een kwestie van tijd. Omdat er geen vergelijk mogelijk was, kent de villa dit onaangename einde”, zei hij. Volgens Carrara-Verdi wou de componist dat het huis levendig en bewoond zou blijven. “Ik heb de wensen van de maestro gerespecteerd”, zei hij. Hij hoopt dat de toekomstige eigenaar “het op dezelfde manier behandelt, als een thuis. Het mag niet alleen maar een koud museum worden.”

Giuseppe Verdi was eerst getrouwd met Margherita Barezzi. Het koppel kreeg twee kinderen, maar zij stierven beiden enkele jaren na hun geboorte. Barezzi overleed in 1840. Hij begon daarna een relatie met Giuseppina Strepponi, maar trouwde pas in 1859 met haar.

Volledig scherm Giuseppe Verdi. © Redferns