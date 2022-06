NAVO wil tegen 2050 klimaatneutraal zijn

Nog geen doorbraak in gesprek Turken met Zweden en Finnen over mogelijke NA­VO-toetreding

NAVO-chef Jens Stoltenberg zag maandag nog geen doorbraak in de gesprekken tussen de leiders van Zweden, Finland en Turkije over de mogelijke NAVO-toetreding van de twee Noord-Europese landen. Dat zei Stoltenberg in een gezamenlijke persconferentie met de Zweedse premier Magdalena Andersson in Brussel. Eerder hadden de twee gesproken met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan en zijn onderminister van Buitenlandse Zaken Sedat Onal, en de Finse premier Sanna Marin.

27 juni