NAVO wil snelle reactiemacht uitbreiden van 40.000 naar 300.000 militairen

Beklimming actieve vulkaan in Mexico eindigt in drama als die plots uitbarst: dode en zwaargewon­de

De expeditie van een groep onervaren klimmers naar de top van de Popocatépetl in Mexico is in een drama geëindigd. Toen de vier op een paar honderd meter van de piek waren, barstte de actieve vulkaan plots uit. Terwijl ze zich uit de voeten probeerden te maken, vielen twee van hen in een ravijn. Eén van hen overleefde het niet, de andere raakte zwaargewond.

15:15