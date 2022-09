NAVO voorziet Oekraïense troepen van winteruitrusting: “De winter komt en het zal zwaar worden”

Slangen op maandag. Onze energiefac­tuur is Poetins belangrijk­ste wapen, met als doel het Europese moreel te breken

Wat we vandaag meemaken, is geen energiecrisis, maar een oorlog. Een oorlog die we uitvechten met de niets ontziende agressor Poetin. Wie vandaag het hoofd draait wanneer Rusland een autonoom land binnenvalt, wordt morgen geconfronteerd met een resem agressors die zijn voorbeeld volgen. Was de lauwe reactie op de annexatie van de Krim niet de kiem voor de oorlog die nu woedt?

