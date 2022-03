NAVO verwerpt instelling van ‘no-fly zone’ boven Oekraïne: “De NAVO zoekt geen oorlog met Rusland”

Lees alles over de oorlog in Oekraïne in dit dossier.



De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft al enkele keren opgeroepen om een "no-fly zone" boven zijn land in te stellen. Zo zou het voor Rusland onmogelijk worden om nog langer Oekraïense doelwitten vanuit de lucht aan te vallen. Maar het betekent evenzeer dat zoiets tot een rechtstreekse confrontatie tussen NAVO-troepen en Russische strijdkrachten kan leiden.

Totale oorlog vermijden

Volgens Stoltenberg kwam de kwestie van de "no-fly zone" vrijdag wel aan bod tijdens de vergadering met de buitenlandministers. "Maar we waren het eens dat we geen NAVO-vliegtuigen in het Oekraïense luchtruim moeten hebben, noch NAVO-troepen op de grond, omdat we dan verzeild zouden kunnen geraken in een totale oorlog in Europa." En dat zou alleen nog "meer menselijk leed" en een nog hoger aantal burgerdoden veroorzaken, aldus de NAVO-chef.

"We zijn geen deel van dit conflict, de NAVO zoekt geen oorlog met Rusland", beklemtoonde Stoltenberg. Wel zal het bondgenootschap "alles doen wat nodig is" om elke centimeter van het grondgebied van de 30 NAVO-landen te verdedigen, mocht Rusland één van de lidstaten betrekken in het conflict. Oekraïne maakt geen deel uit van de NAVO.

Volledig scherm Stoltenberg vrijdag in Brussel met onder meer de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken (C). © AFP

Snellereactiemacht

Het bondgenootschap besliste vorige week om voor het eerst zijn snellereactiemacht, de NATO Response Force, te ontplooien, en de NAVO is ook volop bezig met de versterking van haar oostelijke flank, bedoeld om Rusland af te schrikken.

Stoltenberg zei dat ook partnerlanden als Georgië en Bosnië-Herzegovina meer steun zullen krijgen van de NAVO. En met Finland, Zweden en de Europese Unie, die vrijdag ook mee aan tafel schoven voor de ministeriële vergadering, komt er meer coördinatie en meer uitwisseling van informatie. “Zij worden vanaf nu betrokken bij alle overleg over Oekraïne”, luidde het.

Vrees voor meer doden, meer leed, meer vernielingen

Stoltenberg riep de Russische president Vladimir Poetin nog eens op “onmiddellijk” te stoppen met de oorlog in Oekraïne en zijn troepen “zonder voorwaarden” terug te trekken. Volgens de Noor is een diplomatieke oplossing voor het conflict nog steeds mogelijk.

Hij verwacht de komende dagen evenwel een duidelijke verslechtering van de situatie in Oekraïne, met "meer doden, meer leed en meer vernielingen". De Russische strijdkrachten zetten immers nog zwaardere wapens in. De NAVO-chef sprak over "de ergste militaire agressie in Europa in decennia".

