NAVO-topman Stoltenberg: “China ondermijnt mensenrechten”

Uitdagingen

Na afloop van de NAVO-vergadering, benadrukte ook minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès dat de NAVO-leden zich zorgen maken over de veiligheidsrisico's, fysieke maar ook in de ruimte en in cyberspace, die zich in de toekomst zouden kunnen stellen. "Het zou een vergissing zijn om in China een nieuwe vijand te zoeken. Zoals reeds op Europees niveau is erkend, is China een land dat tegelijk een partner, een economische concurrent en een systemische rivaal is. We moeten met China in gesprek kunnen gaan, zonder naïviteit, om verschillende manieren van samenwerken te onderzoeken.