Zeker drie doden na nieuwe aardbeving in Turkije. Geoloog: “Ik vrees dat er nog bevingen zullen volgen”

Twee weken na de zware aardbeving in Turkije en Syrië is het grensgebied tussen beide landen vanavond opnieuw getroffen door een zware beving. Die had een kracht van minstens 6.3 op de schaal van Richter. In Turkije vielen drie doden en honderden gewonden. Er wordt gevreesd voor nog meer slachtoffers. Hoe uitzonderlijk is dit op zo’n korte tijd na de vorige allesverwoestende beving? “Ik vrees dat er nog bevingen zullen volgen”, zegt geoloog Marc De Batist (UGent).