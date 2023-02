België hinkt in EU achterop met steun aan Oekraïne

Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne heeft België Kiev ruim 244 miljoen euro bilaterale steun toegekend. Slechts zes Europese lidstaten scoren, gemeten in procent van het bruto binnenlands product, minder goed, blijkt uit cijfers van het Duitse Kiel Institute for the World Economy waarover De Tijd, L'Echo en De Morgen vandaag berichten.