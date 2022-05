NAVO-topman Jens Stoltenberg test positief op corona

Opnieuw sterft een Russische oligarch onder mysterieu­ze omstandig­he­den

De 43-jarige Alexander Subbotin, voormalige topman bij het oliebedrijf Lukoil, is gestorven aan een vermeende paddenvergiftiging. Subbotin is daarmee reeds de zevende oligarch die op korte tijd onder mysterieuze omstandigheden is gestorven.

8:43