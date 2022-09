NAVO-topman hekelt "gevaarlijke nucleaire retoriek" van Poetin

Jens Stoltenberg, de secretaris-generaal van de NAVO, hekelt woensdag de “gevaarlijke nucleaire retoriek” van Vladimir Poetin. Dat deed hij nadat de Russische president in een toespraak met atoomwapens had gedreigd.

Poetin beschuldigde het Westen woensdag in een televisietoespraak van “nucleaire chantage” en zei dat Rusland “veel wapens” heeft om mee terug te slaan. Stoltenberg benadrukt dat hij niet mee wil gaan in het betoog van Rusland en dat een nucleaire oorlog onder geen beding mag uitbreken. Hij neemt Poetins woorden serieus en wil dat Moskou ook inziet wat de ernst van zo’n dreigement is.

“Dit is gevaarlijke nucleaire retoriek”, zei Stoltenberg in de marge van de Algemene Vergadering van de VN in New York. “Dit is niet nieuw, hij heeft het al verschillende keren eerder gedaan. We zullen kalm blijven en Oekraïne blijven steunen.”

De Verenigde Staten zeggen dat ze de dreiging van Poetin “heel serieus nemen”. Washington waarschuwt voor “ernstige gevolgen” als de Russische president tot actie overgaat. “Dit is onverantwoorde retoriek van een kernmacht”, zei woordvoerder John Kirby van de Nationale Veiligheidsraad in een interview met tv-zender ABC. “We volgen hun strategische houding zo goed mogelijk, zodat we de onze kunnen wijzigen indien nodig. Er zijn geen aanwijzingen dat dit nu nodig is.”