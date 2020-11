NAVO-top van staats- en regeringsleiders in Brussel na aanstelling Biden

Vrouw die zes kinderen levend liet verbranden al na acht jaar vrijgela­ten: “Duivels plan is gruwelijk fout gelopen”

29 november Grote verontwaardiging in Groot-Brittannië: een vrouw die haar zes kinderen levend liet verbranden, is na amper acht jaar cel weer op vrije voeten. “Ons justitiesysteem is een absoluut lachertje”, oordeelt David Spencer als hoofd van het Britse Centrum voor Misdaadpreventie in de Britse krant ‘Metro’.