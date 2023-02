NAVO sluit afzonderlijke toetredingen Finland en Zweden niet uit

"De voornaamste vraag is niet of de toetreding van Finland en Zweden samen wordt geratificeerd, maar dat ze beide vanaf dat mogelijk is, worden geratificeerd", aldus de NAVO-topman dinsdag, voor de defensieministers van de alliantie in Brussel samenkomen. "Ik ben ervan overtuigd dat dat zal gebeuren en ik werk hard opdat ze zo snel mogelijk worden bekrachtigd."

Tijdens de NAVO-top in Madrid vorig jaar beslisten de staatshoofden en regeringsleiders van de dertig lidstaten om Finland en Zweden uit te nodigen tot de alliantie toe te treden. Dertig landen ondertekenden de toetredingsprotocollen, 28 van hen hebben die geratificeerd. Enkel Turkije en Hongarije dus nog niet.

Turkije blokkeert toetreding

Begin februari suggereerde de Turkse president Recep Tayyip Erdogan voor het eerst dat het Turkse parlement de toetreding van Finland zou kunnen ratificeren zonder die van Zweden – hoewel beide landen samen hun verzoek tot lidmaatschap indienden. Ankara is woedend over de beslissing van de Zweedse autoriteiten om een manifestatie voor de Turkse ambassade in Stockholm toe te laten. Tijdens die manifestatie werd een koran verbrand. Turkije stelde als reactie een geplande trilaterale vergadering – met Zweden en Finland – voor een onbepaalde duur uit.

Ankara blokkeert al maanden de toetreding tot de NAVO van Zweden en Finland, naar eigen zeggen vanwege hun vermeende steun aan groepen die Ankara bestempelt als terroristen, waaronder de verboden Koerdische Arbeiderspartij (PKK). De presidents- en parlementsverkiezingen in Turkije in mei kunnen de ratificatie nog meer vertraging opleveren. De werkzaamheden van het parlement moeten daarvoor opgeschort worden in maart. De verwoestende aardbeving zou ook die verkiezingsdatum kunnen doen opschuiven.

KIJK. Erdogan verklaarde eerder deze maand bereid te zijn in te stemmen met de toetreding van Finland