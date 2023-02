NAVO roept Rusland op nucleair ontwapeningsverdrag met VS te respecteren

Opnieuw arresta­ties in Oekraïense corrupties­a­ga: misbruik van geld voor wederop­bouw en aankoop van slechte legeruit­rus­tin­gen

In de grootschalige corruptiesaga die speelt in Oekraïne zijn opnieuw aanhoudingen verricht. Het gaat om functionarissen van het leger die zouden hebben gesjoemeld bij de aankopen voor de troepen om zichzelf te verrijken. Daarnaast zouden ambtenaren - waaronder een vice-gouverneur - in Oost-Oekraïne geld voor de wederopbouw in eigen zak hebben gestoken. Vorige week hebben al verschillende politici en ambtenaren - al dan niet uit eigen beweging - het veld geruimd door beschuldigingen van zelfverrijking.

7:15