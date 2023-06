Het nieuwe centrum komt in Northwood bij Londen, waar het hoofdkwartier van de NAVO-vloot gevestigd is, zo beslisten de ministers van Defensie van de lidstaten tijdens hun tweedaagse bijeenkomst in Brussel. Het wordt verantwoordelijk voor bepaalde delen van de Atlantische Oceaan, net als gebieden in de Noordzee, de Baltische Zee, de Middellandse Zee en de Zwarte Zee.

De bezorgdheid van de lidstaten over de toegenomen Russische bespiedingen gaat al langer mee. In april brachten Scandinavische tv-zenders aan het licht dat Rusland over een vloot beschikt die vermomd is als vissersboten en onderzoeksschepen en die uitgerust is met onderwaterapparatuur om gebieden in de Noordzee en de Baltische Zee in kaart te brengen en mogelijke sabotage te plegen aan windmolenparken en communicatiekabels.