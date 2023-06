Boris Johnson gaat columns schrijven voor ‘Daily Mail’

Boris Johnson gaat columns schrijven voor de ‘Daily Mail’. De tabloid kondigde op de voorpagina aan vanaf zaterdag een nieuwe medewerker te hebben. “Onze erudiete nieuwe columnist die verplicht leesvoer zal zijn in Westminster en over de hele wereld!”, schreef de krant, verwijzend naar het politieke centrum in Londen, zonder al te zeggen wie dat zou zijn. Het gaat om de Britse oud-premier, bevestigde het blad later na berichtgeving in de media.