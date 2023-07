NAVO maakt zich op voor flinke versterking oostflank Europa: “Na Vilnius begint het echte werk”

Op de NAVO-top in Vilnius zullen de leiders volgende week nieuwe “gedetailleerde regionale plannen” voor de verdediging van het grondgebied van de lidstaten goedkeuren. Daarin doet de NAVO een beroep op meer dan 300.000 militairen die in een verhoogde staat van voorbereiding zullen worden geplaatst en die over maritieme en luchtcapaciteiten zullen beschikken. Dat heeft Rob Bauer, de topmilitair bij de NAVO, maandag gezegd.

De plannen moeten een flinke impuls geven aan de verdediging van de oostflank van Europa.

Drie regio’s

Ze hebben betrekking op drie regio’s: het noorden mét Zweden als dat land daadwerkelijk zal zijn toegetreden tot het bondgenootschap, het centrum van de Baltische staten tot het noorden van de Alpen en het zuidoosten met de Middellandse Zee en de Zwarte Zee. Elk van die regio’s valt volgens Bauer onder een van de drie bestaande commando’s: in het Amerikaanse Norfolk, het Nederlandse Brunssum en het Italiaanse Napels.

De plannen bepalen welke troepen nodig zijn in alle domeinen - op land, op zee, in de lucht, in cyberspace en in de ruimte - om elke aanval op het grondgebied van een NAVO-land af te schrikken. De militaire autoriteiten van de NAVO bereidden die plannen maandenlang voor. Begin juni bogen de defensieministers van de lidstaten zich erover en op de NAVO-top in Vilnius, op 11 en 12 juli, zullen de staatshoofden en regeringsleiders die goedkeuren.

Volledig scherm Admiraal Rob Bauer (R) naast NAVO-woordvoerster Oana Lungescu (L) tijdens een persbriefing over de plannen vandaag. © ANP / EPA

Nieuwe structuur

De plannen vergen een aanpassing van de commando- en controlemechanismen binnen de NAVO. Ook is een nieuwe structuur nodig om 300.000 soldaten op een hoog niveau van voorbereiding te behouden, klaar om binnen de dertig dagen te worden ingezet. Ze moeten steun krijgen van grote lucht- en maritieme capaciteiten, aldus Bauer.

“Na Vilnius begint het echte werk”, aldus Bauer. Hij waarschuwde dat de plannen “heel wat jaren” in beslag zullen nemen. De inspanningen moeten worden herverdeeld onder de geallieerden. Er zijn meer troepen met een grotere voorbereiding nodig, die moeten getraind worden en aan oefeningen moeten deelnemen. Ook zijn de noodzakelijke uitrusting en munitie- en materiaalvoorraden nodig.

Volledig scherm Algemeen beeld vandaag binnen het NAVO-hoofdkwartier in Brussel. © ANP / EPA

Tijd

“Dat zal geen onmiddellijke verandering zijn, dit gebeurt niet in een nacht, maar neemt heel wat jaren in beslag”, aldus de admiraal. “Dit is de taak van alle landen.”

Een officier van de militaire hoofdzetel van de NAVO (SHAPE) bracht in herinnering dat de NAVO al beschikt over zowat 40.000 mannen en vrouwen onder bevel van de Amerikaanse generaal Christopher Cavoli, de ‘Supreme Allied Commander Europe’ (SACEUR) of bevelhebber van de NAVO-strijdkrachten. De troepen zijn overwegend ingezet in het oosten van Europa, na de Russische invasie in Oekraïne in februari vorig jaar.

Twaalfduizend veiligheidstroepen zullen de NAVO-top van 11 en 12 juli in de Litouwse hoofdstad Vilnius in goede banen moeten leiden. Op de NAVO-top worden 48 buitenlandse delegaties verwacht, goed voor in totaal zowat 2.400 personen. Het gaat onder meer om 40 staatshoofden en regeringsleiders en 150 andere hooggeplaatste politici.

KIJK OOK. NAVO-topman: “Muiterij bewijst: Poetin heeft grote strategische fout gemaakt”

KIJK OOK. NAVO-topman Stoltenberg pleit opnieuw voor snelle toetreding Zweden: “Veiliger voor hen”