NAVO-landen zullen steun aan Oekraïne “nu en voor middellange en lange termijn” opdrijven

Volgens de Noor gaan de lidstaten akkoord om meer te doen, "nu, en voor de middellange en lange termijn". "We hebben gesproken wat we meer zullen doen, waaronder ook hulp op vlak van cyberveiligheid en het leveren van uitrusting om Oekraïne zich te helpen beschermen tegen chemische en biologische bedreigingen", zei hij.



Welke bijkomende wapens nu NAVO-landen aan Oekraïne zullen leveren, zei de topman niet. Wel had hij eerder al benadrukt dat de lidstaten verschillende types aan wapens leveren. Behalve militaire steun, zullen de lidstaten ook met hun humanitaire en financiële hulp een tandje hoger schakelen.