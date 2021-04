NAVO-landen mikken op gezamenlijk vertrek uit Afghanistan

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, heeft vandaag op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel gezegd dat Washington in overleg met de NAVO-partners werkt aan een "gecoördineerd" vertrek uit Afghanistan. Bijna twintig jaar na Amerikaanse invasie die op 9/11 volgde, is het tijd de internationale troepen uit Afghanistan terug te trekken, zei Blinken bij zijn aankomst op het hoofdkwartier .

"We trokken samen Afghanistan binnen om af te rekenen met diegenen die ons aanvielen en om ervoor te zorgen dat Afghanistan niet opnieuw een vrijhaven voor terroristen zou worden die elk van ons zouden kunnen aanvallen", aldus de minister. "Samen hebben we de doelen bereikt die we gesteld hadden. Nu is het tijd onze troepen naar huis te brengen.” De minister zei dat president Joe Biden dit de komende uren zou aankondigen.

De Duitse minister van Defensie Annegret Kramp-Karrenbauer zei dat het aannemelijk is dat de terugtrekking in september gebeurt, nu de Verenigde Staten hebben aangegeven dat alle Amerikaanse militairen Afghanistan tegen 11 september zullen verlaten. "We hebben altijd gezegd: samen uit, samen thuis", zei de Duitse minister aan de omroep ARD. "Ik ben voor een ordelijk vertrek en neem aan dat we (de NAVO) daar vandaag mee instemmen.”

De Britten hebben volgens de krant The Times aangegeven dat ze bijna al hun ongeveer 750 militairen tegen 11 september terugtrekken. Nederland stuurt naar verwachting nog deze maand tachtig extra infanteristen naar Afghanistan voor de NAVO-missie Resolute Support vanwege de verslechterende toestand in het land.

Afghaanse autoriteiten teleurgesteld

De aftocht in september moet een einde maken aan de langste oorlog die de VS en hun bondgenoten voerden, in eerste instantie als vergelding voor de aanslagen van 11 september 2001 in de VS. Van belang is wel de opstelling van de taliban. Die radicaalislamitische groep wil pas deelnemen aan een topbijeenkomst over Afghanistan als alle buitenlandse troepen weg zijn.

Afghaanse functionarissen lieten zich teleurgesteld uit over de onvoorwaardelijke terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit hun land. "Het is het meest onverantwoordelijke, egoïstische wat de VS hun Afghaanse partners konden aandoen", zei een Afghaanse vredesonderhandelaar in Doha, die anoniem wou blijven. Hij zei dat dit het einde van de oorlog voor Washington kon zijn, maar dat de Afghaanse partners de prijs zullen betalen. "Ze hadden dit op een verantwoordelijke manier kunnen beëindigen, met iets meer geduld", zei de onderhandelaar.

Het vroegere hoofd van de onafhankelijke mensenrechtencommissie van Afghanistan, Sima Samar, noemde de onvoorwaardelijke terugtrekking "betreurenswaardig". "De terugtrekking zou voorwaardelijk en verantwoordelijk moeten zijn", zei Samar. Ze voegde eraan toe dat lessen uit het verleden moesten worden getrokken, waarmee ze leek te verwijzen naar de terugtrekking van de Sovjettroepen uit Afghanistan in 1989, die tot een verwoestende burgeroorlog leidde.