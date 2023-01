NAVO-chef verwacht meer wapenleveringen "in de nabije toekomst"

Groot-Brittannië kondigde zaterdag aan dat het Oekraïne zou voorzien van veertien zware gevechtstanks. Gevraagd of Duitsland nu ook zijn positie moet wijzigen, zei Stoltenberg: "We bevinden ons in een beslissende fase van de oorlog. We beleven hevige gevechten. Daarom is het belangrijk dat we Oekraïne voorzien van de wapens die het nodig heeft om te winnen - en om door te gaan als een onafhankelijke natie." Militaire steun aan Oekraïne is de snelste weg naar vrede, zei hij.