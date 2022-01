“NAVO breidt militaire aanwezigheid in Oostzee uit”

Ook aan vooravond van begrafenis prins Philip feestjes in ambtswo­ning Britse premier: woordvoer­der Johnson excuseert zich bij koningin Elizabeth

Het kantoor van de Britse premier Boris Johnson heeft koningin Elizabeth excuses aangeboden voor het houden van twee feestjes op 16 april 2021, op de vooravond van de begrafenis van prins Philip, de echtgenoot van Elizabeth. Op dat moment was het Verenigd Koninkrijk in lockdown vanwege de coronacrisis en gold een officiële periode van rouw in verband met het overlijden van de prins, de echtgenoot van koningin Elizabeth II. Op de beide feestjes waren ongeveer dertig mensen aanwezig. Dat schrijft de krant ‘The Telegraph’, die gesproken heeft met aanwezigen. Johnson zelf was er niet bij.

14 januari