NAVO bezorgd over invloed van Rusland op Europese gasvoorziening

Stoltenberg citeerde de directeur van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) Fatih Birol, die had verklaard dat het huidige lage niveau van de gasreserves in de Europese Unie grotendeels te wijten is aan het Russische staatsgasconcern Gazprom. Het zou ook de gasprijzen in de EU manipuleren.

"De NAVO-bondgenoten hebben verschillende standpunten over de Nord Stream 2, maar ze zijn het om verschillende redenen eens over het belang van diversifiëring van de energievoorziening, om ecologische maar ook om veiligheidsreden", aldus Stoltenberg.

Die diversifiëring is volgens hem "uitermate belangrijk voor de zekerheid van onze energievoorziening maar ook in het kader van de transitie naar een ecologischer energievoorzieningssysteem in alle landen van de NAVO".

"Wat we de afgelopen maanden hebben gezien is een vermindering van de Russische aardgasexport naar Europa. Rusland heeft de mogelijkheid om zijn (gas)uitvoer drastisch te verhogen als het dat wil, maar ook om deze te verlagen. Dit is een manipulatie van de Europese gasmarkt", verklaarde Stoltenberg nog.