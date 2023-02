NAVO bevestigt aanval op websites van alliantie

ANALYSE. “Zelensky steeg tijdens oorlog in Oekraïne boven zichzelf uit, Poetin maakte toch één heel grote inschat­tings­fout”

De Russische invasie in Oekraïne - op 24 februari exact een jaar geleden - heeft geleid tot een ongeziene breuk in de relaties tussen het Westen en Rusland, oordeelt professor Ria Laenen, Ruslandexpert aan de KU Leuven. Verder stelt de professor dat de Oekraïense president “boven zichzelf is uitgestegen” het afgelopen jaar. Volodymyr Zelensky evolueerde van een beetje een weggelachen president-acteur naar een echte oorlogspresident die uitblinkt in strategische communicatie. De Russische president Vladimir Poetin lijkt anderzijds één heel belangrijke inschattingsfout te hebben gemaakt bij zijn inval in Oekraïne. Niet dat hij dat ooit zou toegeven.

