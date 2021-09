NAVO-baas waarschuwt voor plan voor EU-flitsmacht

De Europese Unie beschikt sinds 2007 al over zogenaamde 'Battlegroups', waar per bataljon 1.500 soldaten kunnen worden ingezet. In theorie althans, want tot nu kwam nog geen enkele battlegroup in actie. "Je moet de militairen op de best mogelijke manier inzetten. De EU heeft battlegroups sinds vele jaren, maar die zijn nog nooit ontplooid", zegt Stoltenberg ook.