NAVO-baas vindt 2 procent voor defensie niet meer genoeg: “Iedereen ziet dat we meer moeten”

Criminolo­gie­stu­dent (28) beschul­digd van moord op 4 studenten in de VS: “Hij heeft bij de politie gesollici­teerd”

Er raken almaar meer details bekend over de gruwelijke moord op vier studenten in de Amerikaanse staat Idaho. De 28-jarige Bryan Christopher Kohberger wordt beschuldigd van de moord op vier studenten in een studentenhuis in november vorig jaar. Opvallend, hij studeerde criminologie aan de universiteit van Washington. Zijn doctoraat ging over wat er zich afspeelt in het hoofd van moordenaars. De verdachte zou enkele maanden voor de moord nog gesolliciteerd hebben bij de politie.

11:00