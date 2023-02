NAVO-baas Stoltenberg verlengt ambtstermijn niet meer

Bom uit WO2 ontploft onverwacht tijdens ontmante­ling in Engeland

Een bom uit de Tweede Wereldoorlog die in het Engelse stadje Great Yarmouth was aangetroffen, is vrijdag onverwacht ontploft tijdens de ontmanteling van het explosief. Dat meldt de plaatselijke politie. Specialisten van het leger waren bezig met de ontmanteling van de bom, toen het tot een ‘ongeplande’ detonatie kwam. Niemand raakte daarbij gewond.

11 februari