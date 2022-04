NAVO-baas Jens Stoltenberg: “Finland en Zweden kunnen snel en gerust toetreden”

Stevenen we echt af op een derde wereldoorlog? “Het Westen zal er in geen geval mee beginnen, de Russen daarentegen”

In de wachtkamer kunnen Finland en Zweden nog geen beroep doen op de beroemde NAVO-afspraak dat ze een aanval op één als een aanval op allen beschouwen. Helsinki en Stockholm zoeken daarom naar manieren om hun veiligheid in de tussentijd te waarborgen.

“Zo gauw we besluiten ze uit te nodigen, zenden we al een krachtige politieke boodschap uit dat de veiligheid van Finland en Zweden belangrijk is voor alle NAVO-bondgenoten”, zei Stoltenberg op bezoek in het Europees Parlement. “Ik ben ervan overtuigd dat we methoden kunnen vinden om die interimperiode te overbruggen op een manier die goed genoeg is en werkt voor zowel Zweden als Finland.”