Navalny’s vrouw na eerste bezoek in strafkamp: “Ik maak me nu nog meer zorgen om hem”

Ruim twee maanden na hun laatste oogcontact in een rechtszaal in Moskou heeft Julia Navalny haar echtgenoot Aleksej weer gezien. Opnieuw achter glas maar ditmaal in volledig andere omstandigheden: sterk vermagerd en verzwakt door zijn opsluiting en hongerstaking in de strafkolonie ten oosten van Moskou. “Ik weet dat hij niet zal opgeven”, schrijft ze op Instagram.

Haar 1,89 meter lange echtgenoot woog voor zijn overplaatsing naar strafkolonie IK-2 in Pokrov, medio maart, 93 kilo. Daarvan was hij bij het begin van zijn hongerstaking, twee weken geleden, al tien kilo kwijt. Naar eigen zeggen door het regime in het ‘concentratiekamp’, waar bewakers hem 's nachts elk uur wakker maken en filmen met vermelding van het tijdstip, omdat ze hem als vluchtgevaarlijk beschouwen.

Gewichtsverlies

Inmiddels weegt de Russische oppositieleider nog maar 76 kilo, zo klinkt het. Het gewichtsverlies laat zijn echtgenote niet onberoerd. “Ik heb zijn huid nog nooit zo strak om zijn (kaalgeschoren) schedel zien zitten”, schrijft ze. De hongerstaking eist volgens haar overduidelijk zijn tol. “Aleksej spreekt moeizaam, moest de telefoonhoorn waardoor we spraken regelmatig neerleggen en ging dan met zijn bovenlichaam op tafel liggen om uit te rusten.”

De leiding van het strafkamp dreigt Navalny onder dwang te voeden als hij zijn protest niet afbreekt, maar daar hoeven ze volgens zijn echtgenote niet op te rekenen. “Ik weet dat hij niet zal opgeven.”

Volledig scherm Strafkolonie IK-2 in Pokrov. © AFP

Gezondheidsproblemen

Navalny protesteert met zijn hongerstaking tegen de omstandigheden waaronder hij gevangen zit en eist medische behandeling van zijn gezondheidsproblemen. Hij klaagt over ernstige pijn in zijn rug en in een van zijn benen en vraagt om een ontstekingsremmer maar krijgt in plaats daarvan twee pijnstillers per dag, zo verklaarde de woordvoerder van een mensenrechtencommissie eind maart na een bezoek aan de Kremlin-criticus. Diens gezondheid baarde de commissie weinig zorgen “want hij kon nog steeds lopen”, luidde het.

Een week geleden klaagde Navalny in een via zijn advocaten naar buiten gebracht en op zijn Instagrampagina geplaatst bericht over koorts, een vervelende hoest en geen gevoel meer in zijn handen. Hij schreef ook dat drie van zijn vijftien celgenoten waren overgebracht naar de ziekenboeg van het strafkamp omdat ze mogelijk tuberculose hebben. Volgens de Russische krant Izvestia werd Navalny daarna op het coronavirus getest.

Quote Hij mag nog steeds geen dokter zien terwijl elk persoon dat wettelijke recht heeft Julia Navalny

Zorgen

De echtgenote van Navalny zwijgt in haar bericht over de gezondheidsproblemen van haar man, die volgens zijn advocaten kampt met een dubbele hernia, maar gaat wel in op zijn eis. “Hij mag nog steeds geen dokter zien terwijl elk persoon dat wettelijke recht heeft.” Voor de rest probeert ze vooral het positieve van de situatie in te zien.

“Ik had vandaag een date. De beste date van mijn leven met de coolste man ooit”, schrijft ze over de korte hereniging. “Hij nodigde me uit in een kamer van 3x2 meter en we communiceerden via het glas en de telefoonhoorn maar dat is niet belangrijk. Hij is nog steeds opgewekt. Maar na mijn ontmoeting met Aleksej maak ik me nog meer zorgen om hem.”

Volledig scherm Bewakingsbeeld uit strafkolonie IK-2 in Pokrov van 26 maart. Navalny in gesprek met een gevangenisbewaker. © via REUTERS

Volledig scherm Strafkolonie IK-2 in Pokrov. © Photo News