Navalny uit kritiek op Russische verkiezingen: “Moskou heeft ze gestolen”

Onderzoek naar terrorisme geopend na ongeval in Murcia

15:56 In Spanje is een onderzoek geopend naar “terrorisme” nadat vrijdag een man op een terras werd doodgereden door een auto, waarvan ook de bestuurder om het leven kwam. Het incident vond plaats in de buurt van Murcia, in het zuidoosten van het land. Dat liet een gerechtelijke bron dinsdag weten.