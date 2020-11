Navalny roept EU op tot nieuwe strategie: "Russische staat moet aangepakt worden als bende criminelen”

Navalny nam vandaag deel aan een debat in de commissie Buitenlandse Zaken van het Europees Parlement. Volgens hem is het tijd voor een nieuwe strategie in de communicatie van de EU met Rusland, met een duidelijk onderscheid. "Het Russische volk moet worden verwelkomd en warm worden behandeld. De Russische staat moet worden behandeld als een bende criminelen", aldus Navalny via videoconferentie. "Dat klinkt misschien radicaal, maar vanuit mijn standpunt is dat een heel goede definitie van wat ze zijn. Ze zijn een bende criminelen."

Gerichte sancties

Hij stelde dat Europese sancties gericht moeten zijn op het echte geld. Volgens hem heeft het geen zin om "kolonels, generaals te bestraffen die niet veel reizen en geen goederen of bankrekeningen in Europa hebben". "De belangrijkste vraag is waarom zij mensen vergiftigen, doden en verkiezingen vervalsen", aldus Navalny. Het antwoord is volgens hem geld. "De Europese Unie moet zich richten op het echte geld, op de oligarchen, niet enkel de oude maar de nieuwe, leden van de naaste kring van Poetin."

Navalny noemde ook twee oligarchen bij naam: Alisjer Oesmanov en Roman Abramovitsj. "Zolang de jachten van Oesmanov blijven liggen in Barcelona of Monaco, zal niemand in Rusland of het Kremlin de Europese sancties ernstig nemen", klonk het. "Als de Russen zien dat Oesmanov en Abramovitsj uit Europa worden geschopt, zal er feest zijn in de Russische straten."

Oppositiepoliticus Ilja Jasjin, die net als oppositiefiguren Vladimir Kara-Moerza en Vladimir Milov deelnam aan het debat, trad hem daarin bij. "Economische sancties treffen iedereen en worden gebruikt als propaganda. Op die manier spelen jullie Poetin in de kaart. Wanneer gerichte sancties worden getroffen, raken Poetin zijn bondgenoten getroffen", aldus Jasjin.

Deelnemen belangrijker dan winnen

De vier wezen ook op de parlementsverkiezingen in Rusland, die moeten plaatsvinden in september volgend jaar. Navalny noemde die stembusgang cruciaal, ook al is hij ervan overtuigd dat die zullen worden vervalst. "Nu is het recht om deel te nemen belangrijker", zei hij. "Als mensen worden uitgesloten van deelname, mogen de resultaten niet worden erkend."

Milov gewaagde van een totaal gebrek aan legitimiteit van de Russische overheid en Poetin. "Als er geen echte participatie van de verkiezingen bestaat in de verkiezingen, is er geen legitimiteit."

Situatie in Wit-Rusland

De situatie in Wit-Rusland heeft volgens hen een grote invloed op de Russische politiek. In het buurland wordt al meer dan drie maanden geprotesteerd na de omstreden presidentsverkiezingen. Navalny noemde de Wit-Russische omstreden president Aleksandr Loekasjenko de "politieke vader van Poetin". Volgens hem is de situatie in het buurland een politiek erg belangrijke zaak voor Moskou. "Het is zo belangrijk om het Wit-Russische volk te helpen deze gekke kerel (Loekasjenko, nvdr.) te verpletteren."

Vergiftiging

Navalny werd in augustus dit jaar het slachtoffer van vergiftiging. Tests toonden aan dat hij was vergiftigd door een zenuwgas van de Novitsjok-soort, een stof die door Sovjet-specialisten voor militaire doeleinden was ontworpen. Navalny beschuldigde Vladimir Poetin er rechtstreeks van achter zijn vergiftiging te zitten, een beschuldiging die werd ontkend door Moskou. De Europese Unie legde zes Russische functionarissen en een chemisch onderzoekscentrum sancties op na de vergiftiging van Navalny.

“Ik ben niet de eerste, en zal helaas niet de laatste zijn om op deze manier te worden vergiftigd of gedood", zei hij aan de Europese parlementsleden. Ook Kara-Moerza is al tweemaal getroffen door een vermoedelijke vergiftiging. Hij merkte op dat hij en Navalny geluk hadden, vergeleken met het lot van oppositiepoliticus Boris Nemtsov. Hij werd in 2015 doodgeschoten vlakbij het Kremlin in Moskou.