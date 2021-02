Navalny reageert sarcastisch na hoger beroep: “Anderhalve maand minder lang in de gevangenis, geweldig!”

Alexey Navalny krijgt in beroep anderhalve maand minder gevangenisstraf opgelegd. De Russische oppositieleider was eerst veroordeeld tot 3,5 jaar strafkamp. Doordat hij al tien maanden onder huisarrest geleefd had, bleef daar nog twee jaar en acht maanden van over. De rechter trekt daar nu nog eens zes weken af.

De oppositieleider reageerde sarcastisch op het vonnis. “Ze hebben de straf met anderhalve maand teruggebracht. Geweldig! “, sprak hij vanuit een glazen kooi in de rechtbank. Eerder had aangevoerd dat hij onschuldig was aan overtreding van de voorwaarden voor voorwaardelijke invrijheidsstelling. “Ik wil niet hoog van de toren blazen, maar de hele wereld wist waar ik was”, zei hij tegen de rechter. “Toen ik hersteld was, heb ik een vliegticket gekocht en ben ik naar huis gegaan.”

Navalny zou volgende week al naar een gevangenis worden overgebracht, berichtten Russische staatsmedia, maar een exacte datum wordt niet genoemd.

Geschonden voorwaarden

De bekende Kremlincriticus had maanden in Duitsland doorgebracht nadat hij in zijn thuisland vergiftigd bleek met een zenuwgif. Daardoor had hij zich volgens de rechtbank niet gehouden aan de voorwaarden van een voorwaardelijke gevangenisstraf. Navalny had zich moeten melden bij de Russische autoriteiten. Zijn opsluiting leidde tot massale straatprotesten in Rusland en leverde ook internationale kritiek op.

Navalny moest zich ondertussen ook verdedigen in een smaadzaak. De oppositieleider had via internet felle kritiek geuit op onder meer een hoogbejaarde oorlogsveteraan. Hij en nog andere personen hadden zich in een videospotje voorstander getoond van wijzigingen in de grondwet die het Kremlin wilde doorvoeren. Navalny noemde hen onder meer “verraders”.

Navalny ontpopte zich de afgelopen jaren tot luis in de pels van de Russische elite. De politicus noemt zijn vervolging politiek gemotiveerd en zegt dat de autoriteiten achter zijn recente vergiftiging zitten. Het Kremlin suggereerde altijd dat Navalny banden heeft met de Amerikaanse inlichtingendienst CIA en gebruikt wordt om Rusland te destabiliseren.