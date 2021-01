Navalny publiceert video over ‘Poetins grootste geheim: het duurste paleis ter wereld’

De Russische oppositieleider roept zijn aanhangers ook op zaterdag de straat op te gaan uit protest tegen het bewind van president Poetin. “Onze toekomst ligt in onze handen. Wees niet stil”, zegt hij in een video van bijna twee uur op YouTube die grotendeels gaat over het “geheime” paleis van Poetin.

Lees ook Aleksej Navalny opgesloten in beruchte gevangenis van Moskou

De woordvoerder van het Kremlin, Dmitri Peskov, verwierp onmiddellijk de beschuldigingen en bevestigde aan agentschap Ria Novosti dat “ze niet kloppen”, en zei dat hij nog niet van het onderzoek had gehoord.

Volledig scherm Het "geheime" paleis van Poetin. © RV

Volledig scherm Het "geheime" paleis van Poetin. © RV

Navalny zit dus momenteel in de cel, maar dat belette zijn medewerkers niet om net nu met de video uit te pakken.

‘39 keer zo groot als Monaco’

In de video die meer dan twee uur duurt, beschuldigt Navalny de Russische president ervan eigenaar te zijn van een gigantisch paleis bij de stad Guélendjik, aan de kust van de Zwarte Zee. Het zou 39 keer zo groot zijn als Monaco. Die video is al 500.000 keer bekeken op YouTube sinds Navalny terug is in Rusland, waar hij bij aankomst onmiddelijk opgepakt werd.

Volledig scherm Beelden uit het "geheime" paleis van Poetin. © RV

Volledig scherm Een beeld uit het "geheime" paleis van Poetin. © RV

Op het domein zouden wijngaarden, een ijshockeyzaal en een casino gevestigd zijn. Volgens Navalny zou het project gefinancierd zijn door de entourage van de Russische president, waaronder de baas van Rosneft Oil Company, Igor Setchin, en zakenman Gennady Timtchenko.

“Geobsedeerd door rijkdom en luxe”

Navalny beschuldigt Poetin ervan “geobsedeerd te zijn door rijkdom en luxe”. Volgens Navalny zou de bouw van het domein 100 miljard roebel gekost hebben (1,12 miljard euro). Het zou 7.000 hectare groot zijn, en eigendom zijn van de FSB, de Russische speciale dienst.

Volledig scherm Het "geheime" paleis van Poetin. © RV

Volledig scherm Het "geheime" paleis van Poetin. © RV

Het bestaan van dit paleis en vermoedelijke verbanden met Vladimir Poetin doken in 2010 voor het eerst op, en meerdere journalistieke onderzoeken leidden naar wanpraktijken. De autoriteiten, vooral de woordvoerder van Poetin, hebben de voorbije jaren herhaaldelijk elke link tussen het eigendom en de Russische president ontkend. Toch is Navalny ervan overtuigd dat zijn onderzoek aan de hand van foto’s en andere bewijsstukken (contracten, bankdocumenten en getuigenissen) de omvang van de fraude bewijst.

Vergiftiging

Navalny beschuldigt Poetin er ook van dat hij achter zijn vermoedelijke vergiftiging in augustus in Siberië zit. Rusland wijst alle verantwoordelijkheid in deze zaak af en is van mening dat er geen bewijs is dat Navalny het slachtoffer is geworden van een misdrijf.

Volledig scherm Het "geheime" paleis van Poetin. © RV

Het Kremlin heeft maandag nog beklemtoond de talrijke oproepen van westerse leiders om Navalni vrij te laten, niet in overweging te nemen. De juridische problemen van Navalni zijn een zaak van de Russische rechterlijke macht en een binnenlandse aangelegenheid van het land. Een woordvoerder van het Kremlin zei dat de regering wel bezorgd is over de oproep van Navalni om “illegale demonstraties” te houden om te protesteren tegen de gevangenhouding.

Bekijk hier de volledige video:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.