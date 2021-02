Navalny overgebracht naar strafkamp voor celstraf van 2,5 jaar

Russische media publiceren gruwelijke martelvideo’s uit strafkam­pen

23 februari Russische onafhankelijke media hebben opnieuw video’s gepubliceerd die moeten aantonen dat er folteringen plaatsvinden in Russische gevangenissen. Op de beelden is te zien hoe cipiers brutaal inslaan op bijna naakte gevangenen. Een van de twee gedetineerden zou na die foltering overleden zijn in het ziekenhuis.