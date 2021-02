Navalny overgebracht naar andere gevangenis zonder medeweten advocaat: “Waarschijnlijk naar strafkamp”

De Russische Kremlin-criticus Aleksej Navalny is vanuit de gevangenis van Moskou overgebracht naar een andere locatie. Dat heeft zijn advocaat Vadim Kobzev donderdag meegedeeld. In welke gevangenis Navalny nu verblijft, is nog niet duidelijk.

Zijn advocaat Kobzev verklaarde aan het nieuwsagentschap Interfax dat hij van plan was Navalny te bezoekende gevangenis in Moskou, maar dat ze hem daar meedeelde dat zijn cliënt overgeplaatst was. “Ik heb niet te horen gekregen waar ze hem naartoe brachten. Waarschijnlijk naar een strafkamp, maar het kan ook ergens anders zijn”, aldus Kobzev. De Russische overheid heeft de informatie nog niet bevestigd.

Leonid Volkov, een partijgenoot van Navalny, maakte intussen via Twitter duidelijk dat de situatie hem zorgen baart. “Het feit dat we nu niet weten waar hij is en wat er met hem gebeurt, bevestigt de omvang van de dreiging”, schrijft hij.

Een rechtbank in Moskou bevestigde zaterdag nog de veroordeling van Navalny tot 3,5 jaar strafkamp. Hij had, na een eerdere veroordeling, de voorwaarden van zijn voorwaardelijke invrijheidstelling geschonden. Hij was namelijk niet komen opdagen bij de Russische autoriteiten toen hij in Duitsland herstelde van een vergiftiging met een zenuwgif.

Volgens zijn advocaten kan Navalny in de zomer van 2023 vrijkomen, wanneer de tijd in voorlopige hechtenis en in huisarrest mee in rekening wordt gebracht.

