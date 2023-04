“Navalny mogelijk opnieuw vergiftigd”

Navalny zit opgesloten in de zwaarbeveiligde strafkolonie IK-6 in Melechovo, ongeveer 250 km ten oosten van Moskou. Volgens zijn woordvoerster Kira Yarmysh werd in de nacht van vrijdag op zaterdag een ambulance voor hem gebeld, omdat hij ernstige maagpijn had en niet meer kon eten omdat het zijn pijn verergerde.

Sinds maandag krijgt hij ook niet langer de toestemming om zelf ander eten te kopen. De medicijnen die zijn moeder hem opstuurt, worden niet door de gevangenisbeambten opgehaald op het postkantoor, maar gewoon teruggestuurd.

Trage vergiftiging?

“Hij eet niets, omdat hem verboden is om voedselpakketten te ontvangen of om voeding in te gevangeniswinkel te kopen en het eten dat voorzien wordt door de gevangenis maakt zijn maagpijn erger”, aldus Yarmysh. “Zijn gezondheidstoestand is niet goed. We kunnen niet uitsluiten dat hij vergiftigd wordt. Niet in grote doses zoals vroeger, maar in kleinere, zodat hij niet onmiddellijk sterft, maar om hem te laten lijden en zijn gezondheid te verwoesten.”

Sluitend bewijs voor een vergiftiging is er niet, zegt Yarmysh, maar Navalny heeft nooit eerder dergelijke maagpijn gehad, al kampte hij in januari ook al met erge maagpijn na een behandeling met antibiotica voor een virus. Ze vreest voor zijn gezondheid, omdat ze amper contact met hem heeft en hij geen fatsoenlijke medische zorg krijgt. “Hij verkeert in totale isolatie en we weten niet wat er met hem gebeurt. Ik ben doodsbang omdat niemand weet wat er aan de hand is”, zegt ze.

Het Kremlin laat weten dat het zich niet bezighoudt met de gezondheidstoestand van Navalny en dat dit een zaak van de federale penitentiaire dienst is.

Russische Nelson Mandela

Navalny, zit een gecombineerde straf van 11,5 jaar uit voor fraude en minachting van de rechtbank, maar beweert dat de beschuldigingen gefabriceerd werden om hem het zwijgen op te leggen. Dinsdag meldde hij op Twitter dat hij opnieuw in een isoleercel was geplaatst en “extreem helse” omstandigheden onderging.

De Duitse regering zei woensdag zeer bezorgd te zijn over de verslechterende gezondheidstoestand van Navalny.

Navalny is een voormalig advocaat die meer dan tien jaar geleden bekendheid verwierf omdat hij openlijk kritiek uit op de Russische elite en president Poetin en hen beschuldigde van grootschalige corruptie. Zijn aanhangers beschouwen hem als een Russische versie van Nelson Mandela, die op een dag uit de gevangenis zal worden bevrijd om het land te leiden.

De Russische autoriteiten beschouwen hem en zijn aanhangers echter als extremisten met banden met de Amerikaanse inlichtingendienst CIA, die Rusland willen destabiliseren. Ze hebben zijn beweging verboden, waardoor veel van zijn aanhangers naar het buitenland zijn gevlucht.

Al eerder vergiftigd

In 2020 overleefde Navalny al een vermoedelijke poging om hem te vergiftigen tijdens een vlucht in Siberië. Volgens westerse laboratoria werd hij toen blootgesteld aan een zenuwgas. Volgens Navalny zat Rusland achter de aanval, maar het Kremlin ontkent dat. Na een behandeling in Duitsland keerde hij in 2021 vrijwillig terug naar Rusland, waar hij meteen gearresteerd en opgesloten werd.

“Hij is een onschuldige man en zit alleen in de gevangenis vanwege Poetins persoonlijke haat”, zegt Yarmysh.

