Navalny: “Leider huurlingengroep Wagner bezocht onze gevangenis om te rekruteren voor oorlog”

Volgens Alexei Navalny, de Russische oppositieleider die momenteel opgesloten zit in een Russisch strafkamp, heeft Jevgeni Prigozjin, de oprichter van huurlingengroep Wagner, zijn gevangenis bezocht om gedetineerden te rekruteren. Dat meldt hij in een twintigdelig bericht op Twitter .

Navalny wordt vastgehouden in de strengbeveiligde strafkolonie IK-6 in Melekhovo, ongeveer 250 km ten oosten van Moskou. Hij brengt er veel tijd door in eenzame opsluiting, maar zegt dat een niet nader genoemde “ooggetuige” hem over het bezoek van Prigozjin heeft verteld.

Die zou gedetineerden gratie hebben beloofd als ze zes maanden bij Wagner zouden overleven. Zo’n 80 à 90 gevangenen zijn volgens Navalny ingegaan op het aanbod. Hij zei niet wanneer het bezoek precies plaatsvond.

Prigozjin: “Tweede kans bieden”

In een reactie, die werd vrijgegeven door zijn persdienst, weigerde Prigozjin het bezoek te bevestigen, maar hij liet weten dat hij er geen graten in ziet om gevangenen een “tweede kans” te bieden. “Niemand kan een persoon het recht ontzeggen om zijn moederland, moeder en familie met alle beschikbare middelen te verdedigen.”

De Wagnergroep, die Prigozjin naar eigen zeggen oprichtte in 2014, speelt een prominente rol tijdens de oorlog in Oekraïne, onder meer tijdens een brute, langdurige strijd om het stadje Bachmoet.

In september doken al beelden op van Prigozjin, die zelf in het sovjettijdperk negen jaar in de cel zat voor onder andere diefstal en fraude, toen hij een gelijkaardig voorstel deed aan gedetineerden in een gevangenis in de stad Josjkar-Ola, 760 kilometer ten oosten van Moskou.

Quote De fundamen­ten van het recht worden in Rusland vernietigd ten behoeve van een toekomsti­ge nederlaag in een schandelij­ke oorlog Alexei Navalny

“Teken van corrosie van Russische staat”

Navalny, de meest uitgesproken Russische criticus van Poetin is een fel tegenstander van de oorlog in Oekraïne. Hij zit momenteel in totaal 11,5 jaar gevangenisstraf uit op beschuldigingen van onder meer fraude en minachting van de rechtbank. Volgens Navalny en het Westen zijn de aanklachten tegen hem politiek gemotiveerd.

De rekrutering van gedetineerden om te vechten in Oekraïne toont de corrosie van de Russische staat aan, zegt hij. “De fundamenten van het recht worden in Rusland vernietigd ten behoeve van een toekomstige nederlaag in een schandelijke oorlog”, zegt Navalny, die via zijn advocaten en medestanders op sociale media kan posten.

In zijn reactie ging Prigozjin in op het feit dat veel van Navalny’s aanhangers door de staat naar het buitenland zijn gevlucht. “Ze hadden moeten worden verzameld, gevormd tot één strafbataljon en aan mij overgedragen”, zei hij. “En ongetwijfeld zouden ze allemaal als helden zijn gestorven.”