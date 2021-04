Navalny krijgt geen Koran (en wil gevangenis aanklagen)

Japan zal meer dan miljoen ton radioac­tief Fukushima-wa­ter in zee lozen

12:13 Japan is van plan om meer dan één miljoen ton radioactief afvalwater van de vernietigde kerncentrale in Fukushima in zee te lozen. Dat deelde de regering maandag mee. De beslissing valt niet in goede aarde bij buurlanden China en Zuid-Korea.