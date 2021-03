Navalny klaagt over marteling in strafkamp en start hongerstaking

Internatio­naal Strafhof spreekt gewezen Ivoriaanse president Gbagbo opnieuw vrij

17:43 Laurent Gbagbo, oud-president van Ivoorkust, is vandaag ook in hoger beroep door het Internationaal Strafhof in Den Haag vrijgesproken van misdaden tegen de menselijkheid. Gbagbo was in januari 2019 al eens vrijgesproken, maar de aanklagers waren in beroep gegaan tegen die uitspraak.