Navalny in beroep iets minder zwaar gestraft

De bekende Kremlincriticus had maanden in Duitsland doorgebracht nadat hij in zijn thuisland vergiftigd bleek met een zenuwgif. Daardoor had hij zich volgens de rechtbank niet gehouden aan de voorwaarden van een voorwaardelijke gevangenisstraf. Navalny had zich moeten melden bij de Russische autoriteiten. Zijn opsluiting leidde tot massale straatprotesten in Rusland en leverde ook internationale kritiek op.