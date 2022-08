Navalny: "Amper 46 van de 200 rijkste Russen gesanctioneerd. Deze bondgenoten van Poetin leven er nog vrolijk op los”

De gevangengenomen Russische oppositieleider Aleksej Navalny roept vanuit de cel op om het net rond de steenrijke bondgenoten van president Poetin te sluiten, want dat is volgens hem zo lek als een zeef. “Amper 46 van de 200 rijkste Russen worden door het Westen gesanctioneerd”, voert hij aan. “Dat klinkt me niet meteen als een ‘totale oorlog’ tegen de oligarchen van Poetin.”

Volgens Navalny zéggen de Europese Unie, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk wel dat ze de “oorlogsstokers” van Poetin zwaar willen bestraffen, maar komt daar in de praktijk “amper iets” van terecht. Bijna zes maanden na de Russische inval in Oekraïne ontsnappen nog te veel oligarchen en hun lobbyisten, advocaten en bankiers de dans, zegt hij.

Zo is er Aleksej Miller, het hoofd van de raad van bestuur van het Russische aardgasbedrijf Gazprom. Dat is het grootste bedrijf van Rusland en het grootste aardgasbedrijf ter wereld. Miller wordt beschouwd als een trouwe volgeling van Poetin en een van de machtigste mannen van Rusland.

Grootste dief

“Hoe is het in godsnaam mogelijk dat de man die al sinds de jaren negentig de grootste dief is van Poetin, de man die Gazprom letterlijk stal en nu de familie en minnaressen van Poetin onderhoudt, nog altijd niet op de Europese sanctielijst staat?”, vraagt Navalny zich af.

Igor Sechin (links) en Aleksej Miller.

Zijn kompaan Igor Sechin - de CEO van de Russische staatsoliemaatschappij Rosneft - staat er wél op. “Poetin, Sechin en Miller deelden destijds een kantoor in het stadhuis van Sint-Petersburg. Sechin en Miller zijn goede vrienden, allebei eigenaar van een staatsbedrijf en allebei dieven. Waarom kan Miller nog altijd rondreizen in Europa? En met zijn privévliegtuig naar Milaan en naar de miljardairsclub in Porto Cervo?”

Paleis

Ook de Verenigde Staten zijn niet vrij te pleiten. Zij hebben bijvoorbeeld nog altijd geen sancties afgekondigd tegen miljardair Roman Abramovitsj, de grootaandeelhouder van staalproducent Evraz. In tegenstelling tot de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. “Hij betaalde voor de bouw van Poetins paleis in Gelendzjik aan de Zwarte Zee. En zijn bedrijven leveren nog altijd metaal aan het Russische ministerie van Defensie. Hoe kan het dat ze nog altijd niet gesanctioneerd zijn?”

Het paleis aan de Zwarte Zee.

Zelfs het nummer 2 op de lijst met 200 rijkste Russen van het Amerikaanse zakenblad ‘Forbes’ kan nog ongestoord zijn gang gaan, volgens Navalny. “Vladimir Potanin prijst Poetin openlijk. Hij schept op dat de sancties hem niets uitmaken. Dat westerse politici niet weten wat ongemak is. Maar dat hij, in het belang van Poetin, alles zal doorstaan.”

Hetzelfde geldt voor zakenmannen Iskander Makhmudov (de eigenaar van OJSC Ural Mining and Metallurgical Company, de op één na grootste koperproducent van Rusland) en Andrey Bokarev (het hoofd van Transmashholding (TMH), de grootste fabrikant van locomotieven en spoorwegmaterieel in Rusland). “Zij zijn maffiosi die betrokken zijn in georganiseerde misdaad”, aldus Navalny. “Hun bedrijven leveren ook dieselmotoren en materiaal voor oorlogsschepen.”

Iskander Makhmudov (links) en Andrey Bokarev.

En dan is er Grigory Beryozkin, de eigenaar van enkele staatsmedia en volgens Navalny “verantwoordelijk voor de teloorgang van de vrijheid van meningsuiting in Rusland”. Hij bezit maar liefst zes chalets in Courchevel, een bekend wintersportgebied in de Franse Alpen. “Sancties? Niet dat ik weet.”

En ondernemer Ziad Manasir. Hij betaalde mee aan het paleis van Poetin en schonk er ook twee aan Miller. “Zijn familie woont nog altijd in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk”, aldus Navalny.

Dochter Diana Manasir geniet van het mooie leven op Sardinië en laat haar ruim 300.000 volgers op Instagram meegenieten.

Naast zakenmensen zijn er ook hooggeplaatste politici die ontsnappen aan de sancties. Soms door gebruik te maken van doodeenvoudige trucjes. Liza Peskova - dochter van Poetins woordvoerder Dmitri Peskov - zette het Parijse appartement dat ze van haar vader kreeg op naam van haar moeder.

Liza Peskova en haar vader Dmitri Peskov. Rechts haar flat in Parijs.

De voormalige Russische president Dmitri Medvedev, die zich laat opmerken door zijn extreme oorlogstaal, bracht zijn jacht Fotinia onder bij een bedrijf. “Het ligt nu veilig in een haven in Finland”, aldus Navalny.

Voormalige Russisch president Dmitri Medvedev en zijn jacht Fotinia.

En Valentina Teresjkova, de eerste vrouw in de ruimte en één van de gezichten van Poetins partij, heeft nog altijd de beschikking over haar huis in Italië, omdat ze niet aanwezig was in de Staatsdoema op de dag dat de invasie van Oekraïne goedgekeurd werd. Ook zij is niet gesanctioneerd.

Valentina Teresjkova en haar huis in Italië.

Navalny vraagt nu om ook deze bondgenoten van Poetin te straffen door hun bezittingen te bevriezen en hen een reisverbod op te leggen. “Als ze het Westen echt zo haten, zouden ze daar niet meer heen moeten gaan.”

Hij stelde een lijst op van in totaal 6.000 “omkopers en oorlogsstokers” die gesanctioneerd zouden moeten worden door het Westen. “In plaats van eindeloos te praten, moeten ze doen wat ze al zo luid zeggen sinds het begin van de oorlog”, aldus nog Navalny. “Het enige wat nodig is voor persoonlijke sancties, is politieke wil.”

